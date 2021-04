Super League, Tebas: «I leader dei club sono ignoranti» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato ai microfoni di Golazo del gol della Super League: le sue dichiarazioni Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato ai microfoni di Golazo del gol della Super League. «I leader della Superlega hanno dimostrato profonda ignoranza dell’industria del calcio. C’è stata una mancanza di rispetto per tutte le squadre della Liga. Non mi piace parlare di tradimento perché si è parlato a lungo di Superlega. Ma quando nascondi qualcosa, muovendoti in modo clandestino, non fai bene agli altri. Il Real Madrid è in alcuni organi della Liga, devono dare spiegazioni agli altri club, non al presidente della Liga. Gli è stato chiesto più volte se ci fosse dietro questo progetto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Javier, presidente della Liga, ha parlato ai microfoni di Golazo del gol della: le sue dichiarazioni Javier, presidente della Liga, ha parlato ai microfoni di Golazo del gol della. «Idellalega hanno dimostrato profonda ignoranza dell’industria del calcio. C’è stata una mancanza di rispetto per tutte le squadre della Liga. Non mi piace parlare di tradimento perché si è parlato a lungo dilega. Ma quando nascondi qualcosa, muovendoti in modo clandestino, non fai bene agli altri. Il Real Madrid è in alcuni organi della Liga, devono dare spiegazioni agli altri, non al presidente della Liga. Gli è stato chiesto più volte se ci fosse dietro questo progetto ...

Advertising

juventusfc : Comunicazione relativa al progetto Super League: - OfficialASRoma : Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una 'super league' divisiva. #ASRoma - Inter : ?? | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - simostwt : Pioli col caffe perché come noi non ha dormito la sera per twittare sulla super league con un profilo fake - Kotiomkin : La Super League esiste da 48 ore e la Juve è già in finale. [#MassimoPica] #SuperLega -