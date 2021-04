Super League | per i club femminili si rischiano più svantaggi che benefici

(Di mercoledì 21 aprile 2021) di Giulia Beghini La nascita dellasu iniziativa di dodici tra i più ricchi e blasonatieuropei ha causato fin da subito reazioni di netto dissenso da parte di Fifa, Uefa e federazioni nazionali, in nome della meritocrazia e del valore popolare del calcio, con minacce di esclusione delle squadre coinvolte dai rispettivi campionati domestici e dei loro tesserati dagli imminenti europei. A trovarsi in mezzo a questa bufera e, secondo quanto riportato dal Telegraph, senza neanche essere interpellate sulla vicenda, ci sono le contropartideicoinvolti. Nel comunicato che annuncia la nascita dellasi legge: “Dopo l’avvio della competizione maschile, non appena possibile, verrà avviata anche la corrispettiva lega femminile, per ...

ROMA - " I tifosi sono il sale del calcio, senza di loro non esisterebbe.? Ho cercato di dare il mio pensiero. Siamo state 13 persone ad andare contro la fazione in Lega, poi purtroppo siamo rimasti i 4 dell'Ave Maria. Se parliamo di correttezze ci vogliono 20 ...A cominciare dal Daily Mirror, che titola: 'EuropeanLeave ', gioco di assonanze dove 'leave' sostituisce(lega in italiano) e significa 'congedo'. Per cercare di placare la rabbia dei ...MILANO (ITALPRESS) – Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, anche l’Inter conferma ufficialmente in una nota che il club “non fa più parte del progetto Super League”. “Siamo sempre impegnati a dare ...Roman Abramovich ha rotto il silenzio e spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a ritirare il Chelsea dal progetto della Super League.