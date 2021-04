Sulle accuse di stupro al figlio di Beppe Grillo, Travaglio si scoprì garantista (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è qualcosa che colpisce quasi quanto la figuraccia mondiale di Andrea Agnelli con la sua Superlega. Ed è l’editoriale di oggi di Marco Travaglio sul Fatto quotidiano a proposito del video con cui Beppe Grillo ha preso le difese del figlio sospettato di stupro. Travaglio ha offerto una lezione di garantismo, che definire insolita è poco. È un po’ come se Agnelli avesse parlato di sportività, per capirci. Ecco alcuni stralci. Grillo non ha sbagliato a difendere suo figlio. E fanno ribrezzo quanti, col ditino alzato, deplorano la sua rabbia: vorrei vedere loro, al suo posto. Gli errori sono altri. Primo, far intendere che la consensualità del rapporto sessuale sia dimostrata dal ritardo di 8 giorni con cui la ragazza ha sporto denuncia: a volte possono ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è qualcosa che colpisce quasi quanto la figuraccia mondiale di Andrea Agnelli con la sua Superlega. Ed è l’editoriale di oggi di Marcosul Fatto quotidiano a proposito del video con cuiha preso le difese delsospettato diha offerto una lezione di garantismo, che definire insolita è poco. È un po’ come se Agnelli avesse parlato di sportività, per capirci. Ecco alcuni stralci.non ha sbagliato a difendere suo. E fanno ribrezzo quanti, col ditino alzato, deplorano la sua rabbia: vorrei vedere loro, al suo posto. Gli errori sono altri. Primo, far intendere che la consensualità del rapporto sessuale sia dimostrata dal ritardo di 8 giorni con cui la ragazza ha sporto denuncia: a volte possono ...

