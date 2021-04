Su gas e nucleare l’Ue non decide: rinviata la scelta se inserirli tra gli investimenti sostenibili. Greenpeace: “Ecologia di facciata” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel giorno in cui il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno concordato sull’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica “almeno” del 55% entro il 2030, la Commissione non riesce a decidere sull’esclusione di gas e nucleare dal documento (la “tassonomia verde”) che determina quali investimenti saranno considerati sostenibili e quali no. E rinvia a dopo l’estate la sua presa di posizione sulle fonti di energia più divisive, a cui i Paesi dell’Est, del Nord e la Francia (per quanto riguarda il nucleare) non vogliono rinunciare. L’esecutivo Ue difende la scelta – per il vicepresidente Valdis Dombrovskis sono stati fatti “grandi passi avanti” – ma le ong ambientaliste attaccano: Greenpeace parla di un’operazione di “ecologismo di facciata” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel giorno in cui il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno concordato sull’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica “almeno” del 55% entro il 2030, la Commissione non riesce are sull’esclusione di gas edal documento (la “tassonomia verde”) che determina qualisaranno consideratie quali no. E rinvia a dopo l’estate la sua presa di posizione sulle fonti di energia più divisive, a cui i Paesi dell’Est, del Nord e la Francia (per quanto riguarda il) non vogliono rinunciare. L’esecutivo Ue difende la– per il vicepresidente Valdis Dombrovskis sono stati fatti “grandi passi avanti” – ma le ong ambientaliste attaccano:parla di un’operazione di “ecologismo di” ...

Advertising

ansa2030 : Gas e nucleare fuori dalla classifica Ue su attività verdi. Proposta su ruolo in riduzione emissioni arriverà a giu… - erealacci : RT @FranFerrante: @Massross @gonufrio @Greenpeace_ITA @RiEnergia @erealacci @GioMelandri @GiaSilvestrini @A_LisaCorrado @RossellaMuroni @ro… - Qualenergiait : Raggiunto l\'accordo politico sul primo atto delegato per la nuova tassonomia degli #investimenti green. Ma i temi… - FASIbiz : #EUTaxonomy La Commissione europea presenta i primi atti delegati sulla #tassonomia per la #finanza #sostenibile: p… - ChiaraBannella : RT @andreabarolini: #Tassonomia europea, su #gas e #nucleare Bruxelles prende tempo -