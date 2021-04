Strategia e dinamismo imprenditoriale | innovazione | marketing | è il corso di Alta Formazione Go In’

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Bergamo Sviluppo-Azienda Speciale della Camera di Commercio informa che sono aperte fino al 28 aprile prossimo le iscrizioni alla nuova edizione deldi“Imprenditorialità eper l’internazionalizzazione delle MPMI – GO.IN’ BASIC”,rivolto a imprenditori, manager e dipendenti di micro, piccole e medie imprese locali interessati a rafforzare competenze imprenditoriali/manageriali per affrontare al meglio le future decisioni strategiche e organizzative necessarie per innovare la propria impresa e orientarla, anche, all’internazionalizzazione. Il per, della durata di 120 ore (da metà maggio a novembre), prevede una modalità di erogazione mista, online e in presenza, con lezioni al venerdì pomeriggio e al sabato mattina (le lezioni in presenza si ...

SHANGHAI - Dongfeng Peugeot adotta il nuovo logo con l'iconico Leone e presenta la sua nuova strategia per posizionarsi come marchio di fiducia, designed by Peugeot made for China, per i suoi clienti del Sol Levante. La nuova identità e la nuova strategia di marca sono punti importanti. Oltre ai nuovi SUV 4008 e 5008, la kermesse di Shanghai presenta anche qualità, dinamismo e connettività. Cina mercato importante per il Leone.