Strage in India, esplode una bombola d'ossigeno in un reparto Covid: 22 morti (Di mercoledì 21 aprile 2021) L' ormai è fuori controllo: si è registrato un record di quasi 300mila nuovi casi di - 19 nelle ultime 24 ore, come riferisce il ministero della Salute di Nuova Delhi. Viene così aggiornato a 15.616. Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) L' ormai è fuori controllo: si è registrato un record di quasi 300mila nuovi casi di - 19 nelle ultime 24 ore, come riferisce il ministero della Salute di Nuova Delhi. Viene così aggiornato a 15.616.

Advertising

primumvivere2 : @marcocattaneo @LMtredici terrificante, anche perchè la curva dei ricoveri in ICU (e dei decessi) è destinata a sal… - minomazz : In India il #coronavirus sta facendo strage. Foto, video, dati e storie. Triste ma bello - lore944 : RT @MassimoMainard1: #COVID19 Continuano ad aumentare i nuovi contagi in India (235.000 ieri) e in Turchia (ormai stabilmente sopra i 60.00… - bassi_suresh : RT @MassimoMainard1: #COVID19 Continuano ad aumentare i nuovi contagi in India (235.000 ieri) e in Turchia (ormai stabilmente sopra i 60.00… - MassimoMainard1 : #COVID19 Continuano ad aumentare i nuovi contagi in India (235.000 ieri) e in Turchia (ormai stabilmente sopra i 60… -