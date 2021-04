“Stavo per togliermi la vita”. Dichiarazione choc del famoso cantante italiano: non lo aveva mai detto prima. Di chi si tratta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Serena Bortone, padrona di casa del salotto di Oggi è un altro giorno, ha ospitato un popolare cantante italiano, recentemente alla ribalta per aver partecipato come opininista all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Pupo, rivelazione shock: “Stavo per suicidarmi” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1) Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, è stato accolto nel programma pomeridiano di Rai Uno, dove ha avuto modo di raccontare quello che è stato uno dei momenti più bui della sua vita. L’artista toscano ha avuto una vita piena di eccessi, ma quello più difficile da eliminare è stato senza dubbio il gioco d’azzardo. Proprio a causa della sua ludopatia, Pupo ha ammesso di aver pensato al ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 21 aprile 2021) Serena Bortone, padrona di casa del salotto di Oggi è un altro giorno, ha ospitato un popolare, recentemente alla ribalta per aver partecipato come opininista all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Pupo, rivelazione shock: “per suicidarmi” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1) Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, è stato accolto nel programma pomeridiano di Rai Uno, dove ha avuto modo di raccontare quello che è stato uno dei momenti più bui della sua. L’artista toscano ha avuto unapiena di eccessi, ma quello più difficile da eliminare è stato senza dubbio il gioco d’azzardo. Proprio a causa della sua ludopatia, Pupo ha ammesso di aver pensato al ...

Advertising

Valsxxxx : RT @itsbakubro: STAVO STUDIANDO PER L'ESAME DI OGGI POMERIGGIO E NEL FRATTEMPO AVEVO LA LEZIONE ACCESA, AD UN CERTO PUNTO SENTO IL PROF DIR… - starkovfldn : @nathanielfldn per cortesia che mi sono venuti a novembre e mi sono passati solo ora, e stavo perdendo pure un dito… - dylanekelly : RT @ziamseyes: Io comunque mi stavo per strozzare quando Enock ha detto 'Francesco non me lo metteva dentro' - __LittleSun : @sangiosbrando Ama stavo pensando la stessa cosa. Stavo proprio per andare a vedere se Pierlù ci stava deliziando c… - Reberebby215 : RT @ziamseyes: Io comunque mi stavo per strozzare quando Enock ha detto 'Francesco non me lo metteva dentro' -