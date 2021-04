Star Wars Knights of the Old Republic: remake in arrivo? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Buone notizie per tutti gli amanti dei giochi basati sull’universo di Guerre Stellari, pare infatti che ci sarà un remake di Star Wars: Knights of the Old Republic Un remake, quello di Star Wars: Knights of the Old Republic, molto atteso dai tanti fan del genere che oggi possono finalmente Stare un po’ più tranquilli mentre preparano la loro spada laser. Ma andiamo a capire un po’ meglio di che cosa si tratta esattamente. Star Wars Knights of the Old Republic: il remake sarà firmato da Aspyr Media Sarà dunque lo studio statunitense Aspyr Media (possiamo ricordarlo per i porting di Call of Duty, Civilization, The ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Buone notizie per tutti gli amanti dei giochi basati sull’universo di Guerre Stellari, pare infatti che ci sarà undiof the OldUn, quello diof the Old, molto atteso dai tanti fan del genere che oggi possono finalmentee un po’ più tranquilli mentre preparano la loro spada laser. Ma andiamo a capire un po’ meglio di che cosa si tratta esattamente.of the Old: ilsarà firmato da Aspyr Media Sarà dunque lo studio statunitense Aspyr Media (possiamo ricordarlo per i porting di Call of Duty, Civilization, The ...

