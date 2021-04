Stabile del Veneto e Assindustria Venetocentro insieme per territorio e imprese

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Venezia, 21 apr. (Adnkronos) - Mentre per il mondo dello spettacolo la speranza di tornare dal vivo si fa via via più concreta, il Teatrodel, che si affaccia al prossimo triennio forte della nuova direzione artistica di Giorgio Ferrara, conferma la sua vocazione sempre più al servizio del. In questa direzione si inserisce anche la nuova collaborazione tra lodelcentro: ieri sera il Consiglio Generale dell'associazione degli imprenditori di Padova e Treviso ha deliberato a favore dell'ingresso della stessa nella compagine societaria del Teatro in qualità di socio sostenitore per i prossimi tre anni con un contributo complessivo di 150mila euro. Dopo l'entrata nel luglio scorso delle Camere di Commercio di ...