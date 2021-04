Sputnik | San Marino ci offre il vaccino? L' ultimo disastro di Roberto Speranza | non risponde Cosa c' è dietro davvero?

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Entro fine mese contano di raggiungere l'immunità di “comunità” diventando una sorta di isola felice all'interno dell'Italia. Stiamo parlando della Repubblica di Sanche, grazie soprattutto al recente accordo stipulato con la Russia per ilV", ora sta riuscendo a vedere ad uscire dall'incubo pandemia. Che ancora, a distanza di più di un anno, ancora squassa gran parte del pianeta. «Non siamo ancora Covid free» racconta a Libero,Ciavatta, segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza sociale della Repubblica sammarinese, «ma speriamo di arrivarci presto. Entro aprile vogliamo terminare la somministrazione della prima dose a tutta la popolazione andando poi verso una situazione di protezione diffusa rispetto al virus». E il successo della campagna vaccinale sta dando i primi visibili ...

Advertising

Libero_official : Profilassi quasi completata a #SanMarino, che offre il #vaccino #Sputnik all'Italia. Ma #Speranza e governo non ris… - FabyP_69 : RT @sabrina__sf: Con l'odiato e tanto disprezzato vaxxino SPUTNIK, San Marino dal 26 Aprile abolirà il coprifuoco e tutti liberi. - RenzoValentini2 : RT @sabrina__sf: Con l'odiato e tanto disprezzato vaxxino SPUTNIK, San Marino dal 26 Aprile abolirà il coprifuoco e tutti liberi. - randi_rosita : RT @sabrina__sf: Con l'odiato e tanto disprezzato vaxxino SPUTNIK, San Marino dal 26 Aprile abolirà il coprifuoco e tutti liberi. - Meie46562069 : RT @sabrina__sf: Con l'odiato e tanto disprezzato vaxxino SPUTNIK, San Marino dal 26 Aprile abolirà il coprifuoco e tutti liberi. -

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik San

Quest'anno a gennaio allo Zoo Safari Park diDiego sono risultati positivi due gorilla. Una tigre e due leoni risultano essere stati contagiati anche in uno zoo in Svezia. Ma oltre agli animali ...La famiglia reale ha detto addio a Filippo con una cerimonia funebre semplice con pochissimi invitati, tenutasi nella Cappella diGiorgio. Quando verrà il momento di Elisabetta II, il principe ...Zero nuovi casi e un decesso. È questo l’ultimo dato comunicato dall’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino sull’andamento dell’epidemia di Covid sul Monte Titano. Nella micro Repubblica nel ...Tre relazioni (5G, banche e app Immuni) e undici temi (tra cui le visite Usa per il Russiagate e golden power): ecco l’attività ...