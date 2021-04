Spostare il coprifuoco e ripartenza per gli ambulanti, le richieste della Sardegna (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Visited 115 times, 115 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Un giovanissimo fantino di Santa Teresa Gallura in… Tamponi e test, le armi per scovare il ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Visited 115 times, 115 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Un giovanissimo fantino di Santa Teresa Gallura in… Tamponi e test, le armi per scovare il ...

Advertising

agorarai : 'Noi stiamo portando delle proposte a questo governo, se non verranno accolte cercheremo di capire le motivazioni e… - PaoloScorpio : RT @DavelloStefano: C’è chi si sta battendo per far spostare il #coprifuoco dalle 22 alle 23. Ma vi sembra normale ancora l’esistenza di qu… - TortoricAurelio : RT @DavelloStefano: C’è chi si sta battendo per far spostare il #coprifuoco dalle 22 alle 23. Ma vi sembra normale ancora l’esistenza di qu… - medeadicyta : RT @CurrentiCalamo_: Questi il massimo che riescono a pensare è spostare di un’ora il coprifuoco. Boh, ma ci fanno o ci sono? - marialetizianal : @borghi_claudio @Ambrakey1 Ma che senso ha spostare il coprifuoco Claudio? La battaglia va fatta per toglierlo. -