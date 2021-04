Spostamenti tra Regioni: ecco come cambieranno nel nuovo decreto Covid (Di mercoledì 21 aprile 2021) A seguito di un periodo caratterizzato da nuove restrizioni, divieti e dalla divisione della penisola in aree di colore diverso, il Governo vuole ora pensare alla ripartenza del paese. Sulla scorta anche del miglioramento dei meccanismi di una campagna vaccinale che all’inizio procedeva a rilento, ora è possibile stabilire una road map, ossia un calendario delle riaperture che possa consentire a tutti coloro che lavorano e ai cittadini in generale, un progressivo ritorno alla normalità e alla routine quotidiana. In questo quadro, non stupisce dunque l’intervento del Premier Draghi che, agli organi di informazione, ha recentemente anticipato quelle che saranno le regole del prossimo decreto Covid, inerenti il ritorno delle zone gialle e novità significative, in rapporto agli Spostamenti tra ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 21 aprile 2021) A seguito di un periodo caratterizzato da nuove restrizioni, divieti e dalla divisione della penisola in aree di colore diverso, il Governo vuole ora pensare alla ripartenza del paese. Sulla scorta anche del miglioramento dei meccanismi di una campagna vaccinale che all’inizio procedeva a rilento, ora è possibile stabilire una road map, ossia un calendario delle riaperture che possa consentire a tutti coloro che lavorano e ai cittadini in generale, un progressivo ritorno alla normalità e alla routine quotidiana. In questo quadro, non stupisce dunque l’intervento del Premier Draghi che, agli organi di informazione, ha recentemente anticipato quelle che saranno le regole del prossimo, inerenti il ritorno delle zone gialle e novità significative, in rapporto aglitra ...

Advertising

repubblica : ?? Spostamenti tra Regioni, arriva il green pass. Ecco i tre modelli per vaccinati, guariti o negativi al test - fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - rtl1025 : ?? Arriva la #certificazioneverde per gli spostamenti tra #Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto… - magdulka64 : RT @LaNotiziaTweet: Certificato verde Covid-19 per gli spostamenti tra regioni: come si fa ad averlo - SILVIALUCISANO : Spostamenti tra regioni: le nuove regole dal 26 aprile in zona gialla, arancione, rossa (e bianca)… -