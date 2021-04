(Di mercoledì 21 aprile 2021)-Man e gli altrineldelle piattaforme e delle emittenti Disneyilsu. Disney ehanno stretto un nuovo accordo che porterà sulla piattaformai film dello studio, tra cui-Man, che in futuro dovrebbe quindi essere disponibile per la visione insieme agli altri progetti tratti dai fumetti della Marvel, e altri popolari. L'annuncio coinvolge anche altre piattaforme e network tra cui ABC, Hulu, FX, Disney Channel, National Geographic e Freeform. I titoli delladistribuiti dal 2022 al 2026a far parte deldella Disney ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man e i franchise Sony entreranno nel catalogo Disney+ dopo il passaggio su Netflix… - UniMoviesBlog : All'inizio del mese di aprile #SonyPictures e #Netflix hanno chiuso un accordo milionario che riguarderà la distrib… - stanzedicinema : Spider-Man, un nuovo universo: pronto a partire il sequel - ReannaBueno : Spider man far from home HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA - GiacomoOneda : @GexaD_ -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

Bennett Walsh ( Men in Black: International , The Amazing2 ). Infine, per trasporre il popolarissimo franchise sul grande schermo, il regista ha guidato un team di cineasti australiani ......99 ( 59,99 ) Super Mario 3D World + Bowser'S Fury - 53,99 ( 59,99 ) Pokkén Tournament DX - 48,13 ( 59,99 ) Ghost of Tsushima - 39,99 ( 74,99 ) Marvel's- 19,99 ( 39,...All'inizio del mese di aprile Sony Pictures e Netflix hanno chiuso un accordo milionario che riguarderà la distribuzione post-cinema dei titoli del colosso ...Spider-Man e gli altri franchise Sony entreranno nel catalogo delle piattaforme e delle emittenti Disney dopo il passaggio su Netflix. Disney e Sony hanno stretto un nuovo accordo che porterà sulla pi ...