Spezia-Inter | Conte | “Avvertiamo la pressione | ecco cosa ci è mancato Superlega? Sport sia meritocratico | ma l’Uefa…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La capolista frena al "Picco".Non va oltre il pareggio l', nella sfida di questa sera contro lo. I padroni di casa passano in vantaggio su un errore di Handanovic, ma a pochi minuti dall'vallo Perisic pareggia i conti su assist di Hakimi. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico nerazzurro Antoniovenuto ai microfoni di "Sky" al triplice fischio."Lasi sente, i giocatori lottano per la prima volta per qualdi importante. Vincendo non avremmo rubato nulla, potevamo essere più qualitativi sotto porta. Per questo motivo parliamo di un pareggio, la partita è stata fatta con la giusta voglia. Va bene così".Sulla: “Lodev’essere ...