Spezia, Chisoli: «Super League? Non possiamo far finta che non sia successo niente» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato prima della gara contro l’Inter. Queste le sue parole a Sky. Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato prima della gara contro l’Inter. Queste le sue parole a Sky. PARTITA – «Lo spirito è quello di sempre, giochiamo contro una corazzata che comanda il campionato. ci proveremo come contro il Milan». Super League – «È rientrato tutto, ora cercheremo di ritrovare unità, non possiamo far finta che non sia successo niente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente delloStefanoha parlato prima della gara contro l’Inter. Queste le sue parole a Sky. Il presidente delloStefanoha parlato prima della gara contro l’Inter. Queste le sue parole a Sky. PARTITA – «Lo spirito è quello di sempre, giochiamo contro una corazzata che comanda il campionato. ci proveremo come contro il Milan».– «È rientrato tutto, ora cercheremo di ritrovare unità, nonfarche non sia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Spezia, Chisoli: 'Superlega? Non possiamo far finta di niente': Il presidente dello Spezia, Stefano...… - FcInterNewsit : Spezia, Chisoli a Sky: 'Servirà un'impresa come contro il Milan. Superlega? Non possiamo fare finta di niente' - DrSartorius_ : Stefano Chisoli (Presidente Spezia): “per quanto riguarda la #SuperLega, ora la cosa è rientrata, cercheremo di rit… - sportli26181512 : Spezia, Chisoli: 'Non abbiamo pressioni, vogliamo raggiungere un'impresa incredibile': Il presidente dello Spezia,… - infoitsport : Spezia, Chisoli: «Massima stima per Dal Pino» -