Spaccatura nel governo | Lega perde battaglia su coprifuoco alle 23 Si asterrrà su decreto del Cdm

Advertising

PetrazzuoloF : @lucianoghelfi Se i ministri non votano allo stesso modo, c'è una spaccatura nel governo e ce n'è una più profonda… - mickybu96 : @Poldrus1 @MatteoPedrosi Oppure ha evitato di parlare perché avrebbe creato una spaccatura nel club in un momento p… - Roberto28055437 : RT @VivianaP1511: @ChiodiDonatella Fossi nel PD, strenuo difensore delle donne (quelle che piacciono a loro, le altre sono bigotte fasciste… - Mirith_ : RT @VivianaP1511: @ChiodiDonatella Fossi nel PD, strenuo difensore delle donne (quelle che piacciono a loro, le altre sono bigotte fasciste… - IrridenteL : RT @VivianaP1511: @ChiodiDonatella Fossi nel PD, strenuo difensore delle donne (quelle che piacciono a loro, le altre sono bigotte fasciste… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccatura nel

QuiBrescia.it

Il premier conferma sintesi di una settimana fa. È il primo ostacolo del governo che dovrà affrontare anche la mozione di sfiducia su Speranza di Fratelli d'Italia. La Lega non voterà contro ma chiede ...Unache sta maturando nella discussione in Senato e che, in fondo, non era difficile ...in archivio databili fra il 2000 e il 2010 per coloro con reddito inferiore a 30 mila euro2019. ...In aula, la maggioranza, dopo la spaccatura con il gruppo di IV, ha ritrovato compattezza almeno con questo atto, votato anche da alcuni pezzi dell'opposizione e approvato all'unanimità dai 24 ...Un nuovo movimento ambientalista partenopeo mette insieme docenti universitari, imprenditori, artisti e mecenati e professionisti della comunicazione: ecco le loro testimonianze di vita, studio e lavo ...