“Sono stagista a Palazzo Chigi | io vi rovino” | 25enne fermata durante il coprifuoco a Roma Scatta la denuncia per minacce agli agenti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “unadi, con me cascate male”. Si è presentata cosìdi polizia una ragazza di 25 anni,nella notte fra domenica e lunedì ale ore dipreviste dalle norme anti-Covid. Secondo quanto ricostruito daToday, una volante del commissariato Prati si è avvicinata alla giovane, in via Leone IV, per chiederle perché si trovasse all’aperto intorno alle 2.30 di notte. Lei ha replicato di essere stata a casa di un’amica per ultimare un progetto lavorativo senza rendersi conto di aver oltrepassato le 22:00 per tornare a casa. Di fronte alla richiesta di esibire l’autocertificazione, però, laha dato in escandescenze. ...