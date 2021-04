Sonic the Hedgehog 2, le nuove immagini del film mostrano per la prima volta Knuckels (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo che Sonic the Hedgehog ha ricevuto una buona accoglienza al cinema, gli Universal Studios hanno iniziato a lavorare a un sequel, in cui vedremo alcuni dei classici amici di questo personaggio. Nonostante fosse già noto che Tails sarà presente nella seconda parte, una serie di foto trapelate hanno rivelato che anche Knuckles l'Echidna farà parte del cast. La partecipazione di Knuckles è stato uno dei tanti rumor che hanno circondato questo film. Ora, grazie a queste nuove immagini, è stato rivelato che il personaggio avrà un ruolo in questo sequel. Al momento non si sa chi lo doppierà e per quanto tempo si vedrà. Sebbene alcuni abbiano indicato Jason Momoa, famoso per aver interpretato Aquaman, come la persona giusta per questo lavoro, questa è un'informazione che non è stata ancora ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo chetheha ricevuto una buona accoglienza al cinema, gli Universal Studios hanno iniziato a lavorare a un sequel, in cui vedremo alcuni dei classici amici di questo personaggio. Nonostante fosse già noto che Tails sarà presente nella seconda parte, una serie di foto trapelate hanno rivelato che anche Knuckles l'Echidna farà parte del cast. La partecipazione di Knuckles è stato uno dei tanti rumor che hanno circondato questo. Ora, grazie a queste, è stato rivelato che il personaggio avrà un ruolo in questo sequel. Al momento non si sa chi lo doppierà e per quanto tempo si vedrà. Sebbene alcuni abbiano indicato Jason Momoa, famoso per aver interpretato Aquaman, come la persona giusta per questo lavoro, questa è un'informazione che non è stata ancora ...

