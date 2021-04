Sondaggi politici elettorali oggi 21 aprile 2021: Sala avanti su Albertini e Lupi per le elezioni a Milano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi (21 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi – Il sindaco uscente di Milano Beppe Sala parte in vantaggio rispetto a Gabriele Albertini e a Maurizio Lupi. A rivelarlo è un Sondaggio condotto da Ipsos sulle elezioni amministrative nel capoluogo lombardo. La rilevazione di basa su 2.250 interviste ed è stata pubblicata oggi sul Corriere della Sera. Ipsos ha sondato due possibili sfide al ballottaggio: Sala/ Albertini e Sala/Lupi-Secondo il Sondaggio, Sala è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021)(21– Il sindaco uscente diBeppeparte in vantaggio rispetto a Gabrielee a Maurizio. A rivelarlo è uno condotto da Ipsos sulleamministrative nel capoluogo lombardo. La rilevazione di basa su 2.250 interviste ed è stata pubblicatasul Corriere della Sera. Ipsos ha sondato due possibili sfide al ballottaggio:-Secondo ilo,è ...

