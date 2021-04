Sondaggi Demopolis | italiani poco rassicurati da avanzamento piano vaccinale

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 60% deglinon si sente rassicurato sull’della campagna. È quanto emerge dagli ultimirealizzati dall’Istitutoper Otto e Mezzo. Secondo l’istituto “i timori risultano fondati se si analizzano i numeri di quanti risultano vaccinati alla vigilia delle prime riaperture decise dal Governo”. Ad oggi, complici i ritardi nelle forniture di vaccini, appena l’8% della popolazione italiana ha avuto una vaccinazione completa, l’11% una sola dose. “In questo contesto – spiega il direttore diPietro Vento – è stata analizzata la propensione dei cittadini. 2su 3 non hanno dubbi: si sono già vaccinati o sperano di farlo al più presto, non appena sarà il loro turno. Il 23% invece non lo sa ancora: ha ...

Advertising

linofraschetti : Risultati dei sondaggi Demopolis -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Demopolis

Il Sussidiario.net

Prosegue il dibattito sulla campagna vaccinale in Italia eha stilato isui vaccini anti - Covid per Otto e mezzo. Le rilevazioni dell'istituto accendono i riflettori sul giudizio degli italiani sui farmaci contro il virus e non c'è grande ...... "DATI FALSIFICATI PER EVITARE ZONA ROSSA"/ Avviso garanzia assessore RazzaPOLITICI: I DATI SULLA SCUOLA Archiviati ipolitici , passiamo alle rilevazioni dell'istituto...Nonostante l’accelerazione registrata negli ultimi giorni, 6 italiani su 10 appaiono preoccupati sui tempi della campagna vaccinale ; appena un terzo si ...Sondaggi vaccini anti-Covid, i dati di Demopolis: il 60% non si sente rassicurato sull’avanzamento della campagna vaccinale in Italia.