Somministrazione degli anticorpi monoclonali, attivazione dell'ambulatorio al San Pio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sin dai primi momenti della pandemia, l'A.O.R.N. "San Pio", guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, comprendendo il potenziale impatto che essa avrebbe potuto avere sull'organizzazione ospedaliera e sull'erogazione dei servizi, si è tempestivamente prodigata per assicurare le migliori cure ai pazienti affetti da SARS Cov2 e la sicurezza dei percorsi a tutela degli utenti e degli operatori. Da ultimo, in linea con le direttive nazionali e regionali, ha attivato per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e sabato) un apposito ambulatorio, gestito dal Direttore ff della U.O.C. di Malattie Infettive, Dott. Angelo Salomone Megna, per la Somministrazione degli anticorpi monoclonali anti Covid 19 ai pazienti arruolati, ...

