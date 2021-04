Skydweller, Leonardo lancia il super-drone del volo perpetuo – VIDEO (Di mercoledì 21 aprile 2021) Skydweller annovera Leonardo tra gli azionisti: drone gigante a energia solare e guida remota che può coprire distanze illimitate. Skydweller, Leonardo investe nel volo autonomo e perpetuo (image from twitter.com/Skydweller Aero)Se ce lo ritrovassimo davanti nel solito film della Marvel, incastonato nel pedissequo scenario di guerra fredda, soldati mutanti e vendicatori alla riscossa, probabilmente neanche ci faremmo caso. Eppure Skydweller, drone aereo gigante pilotato da remoto ed alimentato ad energia solare, è realtà e ha già sostenuto il primo volo di prova. Il prototipo realizzato dalla Skydweller Aero, start-up aerospaziale a capitale statunitense e spagnolo, ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)annoveratra gli azionisti:gigante a energia solare e guida remota che può coprire distanze illimitate.investe nelautonomo e(image from twitter.com/Aero)Se ce lo ritrovassimo davanti nel solito film della Marvel, incastonato nel pedissequo scenario di guerra fredda, soldati mutanti e vendicatori alla riscossa, probabilmente neanche ci faremmo caso. Eppureaereo gigante pilotato da remoto ed alimentato ad energia solare, è realtà e ha già sostenuto il primodi prova. Il prototipo realizzato dallaAero, start-up aerospaziale a capitale statunitense e spagnolo, ...

