Sky Sports: Agnelli, «La Superlega non può andare avanti senza i club inglesi» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo quanto scrive Sky Sports, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, avrebbe dichiarato che la Superlega non può andare avanti senza l’appoggio delle squadre inglesi, che si sono ritirate ieri sera dal progetto. Questo il lancio di Sky: “Il fondatore della European Super League e presidente della Juventus Andrea Agnelli ha rivelato che il campionato può andare avanti più a lungo dopo che sei club inglesi si sono ritirati. Alla domanda se il progetto possa ancora realizzarsi dopo le uscite, Agnelli ha risposto: “Ad essere sinceri e sinceri no, evidentemente non è così””. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo quanto scrive Sky, il presidente della Juventus, Andrea, avrebbe dichiarato che lanon puòl’appoggio delle squadre, che si sono ritirate ieri sera dal progetto. Questo il lancio di Sky: “Il fondatore della European Super League e presidente della Juventus Andreaha rivelato che il campionato puòpiù a lungo dopo che seisi sono ritirati. Alla domanda se il progetto possa ancora realizzarsi dopo le uscite,ha risposto: “Ad essere sinceri e sinceri no, evidentemente non è così””. L'articolo ilNapolista.

