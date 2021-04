Sky Italia, l’AD Maximo Ibarra si dimette (Di mercoledì 21 aprile 2021) Maximo Ibarra Svolta ai vertici di Sky Italia. Maximo Ibarra ha rassegnato le sue dimissioni da Amministratore Delegato della pay tv e, secondo quanto si apprende, lascerà la società a fine luglio. Il top manager – arrivato alla guida di Sky Italia nel 2019 - starebbe per firmare un contratto per diventare AD e azionista di Engineering, società di information technology. Secondo Repubblica, Ibarra era stato selezionato dai fondi azionisti già a inizio gennaio, ma prima di lasciare l’emittente satellitare aveva voluto portare a termine la riorganizzazione del gruppo e la partita sull’assegnazione dei diritti tv di Serie A (in realtà vinta poi a Dazn). Ora, ad assumere transitoriamente la guida del gruppo televisivo nel nostro Paese, sarà Steven Van Royen, Executive ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 aprile 2021)Svolta ai vertici di Skyha rassegnato le sue dimissioni da Amministratore Delegato della pay tv e, secondo quanto si apprende, lascerà la società a fine luglio. Il top manager – arrivato alla guida di Skynel 2019 - starebbe per firmare un contratto per diventare AD e azionista di Engineering, società di information technology. Secondo Repubblica,era stato selezionato dai fondi azionisti già a inizio gennaio, ma prima di lasciare l’emittente satellitare aveva voluto portare a termine la riorganizzazione del gruppo e la partita sull’assegnazione dei diritti tv di Serie A (in realtà vinta poi a Dazn). Ora, ad assumere transitoriamente la guida del gruppo televisivo nel nostro Paese, sarà Steven Van Royen, Executive ...

Advertising

SkySport : Volley, Conegliano è campione d'Italia: Egonu show, battuta Novara - SkyTG24 : Ponza, avvistata una balena grigia: è la prima volta in Italia. VIDEO - SkySport : Juventus, Chiellini: 'Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa' - cribart : RT @Claplaz: In poco più di due anni se ne sono andati da Sky Italia, tra gli altri: Maximo Ibarra Nicola Maccanico Alessandro Cattelan Gi… - Claplaz : In poco più di due anni se ne sono andati da Sky Italia, tra gli altri: Maximo Ibarra Nicola Maccanico Alessandro… -