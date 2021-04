Siria: presidenziali, Assad si candida per quarto mandato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Beirut, 21 apr. (Adnkronos) – Il presidente Bashar al-Assad si è candidato alle elezioni presidenziali che si terranno in Siria il 26 maggio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ‘Sana’, sottolineando che il capo del Parlamento, Hammoudeh Sabbagh, ha fatto sapere che l’Assemblea ha ricevuto notifica dalla Corte costituzionale suprema della candidatura di Assad, che cerca il quarto mandato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Beirut, 21 apr. (Adnkronos) – Il presidente Bashar al-si èto alle elezioniche si terranno inil 26 maggio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ‘Sana’, sottolineando che il capo del Parlamento, Hammoudeh Sabbagh, ha fatto sapere che l’Assemblea ha ricevuto notifica dalla Corte costituzionale suprema dellatura di, che cerca il. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

