Singola dose, vettore virale, efficacia al 66%. Così funziona il vaccino Johnson&Johnson (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'efficacia è al 66%, per aumentarla non è ancora escluso il ricorso al richiamo. Ma il vaccino protegge all'85% da ricoveri e malattia grave. Le varianti, soprattutto la sudafricana, rischiano di ridurne la protezione. Il prezzo è più alto di AstraZeneca, ma non come le... Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'è al 66%, per aumentarla non è ancora escluso il ricorso al richiamo. Ma ilprotegge all'85% da ricoveri e malattia grave. Le varianti, soprattutto la sudafricana, rischiano di ridurne la protezione. Il prezzo è più alto di AstraZeneca, ma non come le...

Advertising

papa_cannolo : RT @GiacomoGorini: Nuovi dati (preprint) sul campo confrontano efficacia di Pfizer e AZ in Inghilterra dopo singola dose. Risultati molto s… - marcellolippa : RT @GiacomoGorini: Nuovi dati (preprint) sul campo confrontano efficacia di Pfizer e AZ in Inghilterra dopo singola dose. Risultati molto s… - SandroBonomi2 : RT @GiacomoGorini: Nuovi dati (preprint) sul campo confrontano efficacia di Pfizer e AZ in Inghilterra dopo singola dose. Risultati molto s… - ecomstation1 : RT @GiacomoGorini: Nuovi dati (preprint) sul campo confrontano efficacia di Pfizer e AZ in Inghilterra dopo singola dose. Risultati molto s… - hondanomala : @RadioRadioWeb Faccio notare che €16 supera il costo di una singola dose di vaccino, anche delle marche più costose -