Sigarette, Biden pensa a una legge per ridurre la nicotina nelle sigarette (Di mercoledì 21 aprile 2021) Limitare i livelli di nicotina nelle sigarette, in modo da ridurre la dipendenza: l'amministrazione Biden sta valutando se richiederlo alle aziende di prodotti a base di tabacco, come ha riferito il Wall Street Journal, citando fonti che sono a conoscenza della questione. Secondo il quotidiano, si avvicina la scadenza entro la quale i funzionari pubblici devono decidere se vietare o meno le sigarette al mentolo, perché questo aroma è considerato allettante per i più giovani. L'amministrazione Biden dovrà stabilire se portare avanti solo il provvedimento per la riduzione della nicotina oppure anche il divieto delle sigarette al mentolo.

