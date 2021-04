“Siamo solo noi” | speciale da collezione dell’album di Vasco Rossi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 18 giugno e in preorder dal 22 aprile un cofanetto deluxe dain edizione limitata numerata in per i 40 anni dall’uscita del quarto album A 40 anni dall’uscita di “noi”, Sony Music Legacy celebra il quarto disco di(pubblicato per la prima volta il 9 aprile 1981 dall’etichetta Targa) con laedizione dadella serie R>PLAY. Dedicata ai quarantesimi anniversari dei suoi album da studio, la serie, per la quale è stato creato un logo ad hoc, è stata inaugurata nel 2018 con la ripubblicazione del primo album di. “noi – R>PLAY Edition 40th” verrà pubblicato il 18 giugno e sarà disponibile in preorder da giovedì 22 aprile al seguente link ...

marcodimaio : Da oggi @isabellaco è candidata a sindaco di #Bologna. Si candida a guidare il capoluogo della regione più dinamica… - ZZiliani : Qui siamo così disperati, traditi da decenni da un movimento che ha blandito gli squali divora-tutto, che ci restan… - MediasetPlay : “Anche questo momento buio finirà e ci toccherà fare solo una cosa: ricordarci chi siamo. Ricordarci che dobbiamo e… - rochi_brvkn : RT @xsembrasemplice: 'a 18 anni si fanno cazzate, siamo stati tutti dei coglioni' vale solo per i maschi, a noi iniziano a dire di essere s… - AntonioMang1926 : @GobboFiero98 @theldest3 @capuanogio Chi cazzo tifa il Napoli fuori da Napoli? ci sono centinaia e centinaia di fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo solo

Spettakolo.it

... ma non e'una responsabilita' del Governo, ma e' una responsabilita' collettiva, di ognuno di ... voglio ribadirlo, perche' abbiamo gia' commesso degli errori in passato in buona fede e...Il fatto è che all'anteriore non abbiamo più la gomma dura che la Michelin portava fino all'anno scorso, erimastinoi della KTM ad averne bisogno. La più dura portata a Portimao a noi non ...TREVISO. Senza approvazioni formali in atto per consentire alle squadre sudafricane di entrare nel Regno Unito e in Irlanda per le loro partite della Guinness PRO14 Rainbow Cup, PRO14 Rugby e SA Rugby ...Parla uno dei nuovi acquisti dopo il buon debutto a Mestre «Non manca l’organizzazione, sono sicuro che ci salveremo» ...