Si fa seppellire in una bara a forma di pastarella. E poi “fa una sopresa” ai presenti al funerale (Di mercoledì 21 aprile 2021) La storia è di quelle che non si dimenticano a leggerla, figuriamoci ad averla vissuta. Il protagonista è Phil McLean che per il suo funerale ha scelto una bara bizzarra a dire poco. Per averla non è dovuto andare lontano perché il cugino, Ross Hall, è il proprietario di un negozio che fa bare ‘customizzate’, cioè al massimo della creatività e come il futuro defunto desidera. Siamo ad Auckland, in Nuova Zelanda e l’attività di Hall, che inizialmente aveva fatto fatica a entrare nelle preferenze dei futuri defunti, ora va molto bene: si va dalla bara a forma di lego a quella a forma di barca a vela. E, tornando a Phil McLean, a quella a forma di pastarella. Non solo. Dopo il rito funebre sono state servite ai presenti delle pastarelle. Ma non ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) La storia è di quelle che non si dimenticano a leggerla, figuriamoci ad averla vissuta. Il protagonista è Phil McLean che per il suoha scelto unabizzarra a dire poco. Per averla non è dovuto andare lontano perché il cugino, Ross Hall, è il proprietario di un negozio che fa bare ‘customizzate’, cioè al massimo della creatività e come il futuro defunto desidera. Siamo ad Auckland, in Nuova Zelanda e l’attività di Hall, che inizialmente aveva fatto fatica a entrare nelle preferenze dei futuri defunti, ora va molto bene: si va dalladi lego a quella adi barca a vela. E, tornando a Phil McLean, a quella adi. Non solo. Dopo il rito funebre sono state servite aidelle pastarelle. Ma non ...

