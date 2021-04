Sì dell'Ema al vaccino della Johnson & Johnson. Parte oggi la distribuzione

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Pur riconoscendo un 'possibile' legame causale con casi 'molto rari' di trombosi cerebrale verificatisi in persone di età inferiore a 60 anni, in maggioranza donne, l'Agenzia europea del farmaco non ...

Pur riconoscendo un 'possibile' legame causale con casi 'molto rari' di trombosi cerebrale verificatisi in persone di età inferiore a 60 anni, in maggioranza donne, l'Agenzia europea del farmaco non ...AgenPress . "Preso atto del pronunciamentoe del parere della CTS di AIFA, che ribadisce l'estrema rarità degli eventi di trombosi associata a trombocitopenia descritti a seguito della vaccinazione contro COVID - 19 effettuata con il ...Sbloccato il primo carico di 184mila dosi del vaccino americano che saranno distribuite alle Regioni. Ma il bottino da qui a giugno è di 7 milioni di fiale: basteranno per tutti gli over 60 ...Il Prof. Guido Forni, immunologo, socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto dal fondatore dell’Unicusano Stefano Bandecchi, su Cusan ...