Sì al vaccino J&J ma solo per gli over 60. Urgono dosi (altro che 500mila vaccinati al giorno) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – Si rimette in moto il piano vaccini dopo l’ok dell’Ema al monodose J&J, ma solo per gli over 60: resta lontano l’obiettivo di 500mila vaccinati al giorno. Con il verdetto dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali su trombosi rare e sicurezza, saranno distribuite a partire da oggi le 184mila dosi di vaccino Janssen della J&J immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Via libera al monodose J&J, ma solo per gli over 60 Via libera al monodose J&J dunque, secondo le disposizioni impartite ieri sera dal commissario straordinario all’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – Si rimette in moto il piano vaccini dopo l’ok dell’Ema al monodose J&J, maper gli60: resta lontano l’obiettivo dial. Con il verdetto dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali su trombosi rare e sicurezza, saranno distribuite a partire da oggi le 184miladiJanssen della J&J immagazzinate presso l’hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Via libera al monodose J&J, maper gli60 Via libera al monodose J&J dunque, secondo le disposizioni impartite ieri sera dal commissario straordinario all’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, sentito il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito della ...

