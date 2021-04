Shang Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli 2021 | Teaser Trailer Italiano del Film Marvel – HD

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Guarda il primodelStudios’Chi e LadeiPer i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato. Diretto da: Destin Daniel Cretton Cast: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai #Chi-Chi e ladeiarriverà prossimamente nelle sale italiane. La trama, la recensione e altri video del-Chi e ladei: http://tiny.cc/ax9wtz Seguici sul ...

Advertising

cinefilosit : Shang-Chi: ecco come il MCU ha cambiato i Dieci Anelli del Potere #ILoveCinefilos - cinemaniaco_fb : ?????????????? Shang-Chi, svelato il personaggio MCU dall’aspetto più bizzarro che abbiate mai visto [FOTO]… - BestMovieItalia : Shang-Chi, svelato il personaggio MCU dall’aspetto più bizzarro che abbiate mai visto [FOTO] -… - infoitcultura : Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli: trailer italiano del film Marvel Studios - infoitcultura : Shang-Chi, il produttore preannuncia “la migliore azione” vista in un film Marvel -

Ultime Notizie dalla rete : Shang Chi

Alcune nuove immagini della linea di toys realizzata da Hasbro e dedicata ae La Leggende dei Dieci Anelli , sembrano confermare in che modo i Marvel Studios abbiano modificato i Dieci Anelli del Potere del Mandarino. Lo scorso lunedì è arrivato online il teaser ...e la Leggenda dei Dieci Anelli è il secondo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe: ecco cosa c'è da sapere. La pandemia di Covid ha ritardato di qualche tempo l'arrivo nelle ...Guarda il primo trailer del film Marvel Studios’ Shang Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli Per i nuovi trailer italiani in HD di tutti i film ...I nuovi toys di Shang-Chi e La leggenda dei Dieci Anelli confermano come il MCU abbia modificato i famigerati Dieci Anelli del Potere del Mandarino.