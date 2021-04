Servizi Italia ha avviato il programma di acquisto di azioni proprie (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delibera del 20 aprile 2021, assunta dall’Assemblea degli azionisti di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di rinnovare il programma di acquisto di azioni proprie. Il programma – in conformità con quanto deliberato dall’Assemblea della Società – ha come finalità la costituzione di un magazzino azioni proprie da impiegare eventualmente come corrispettivo in operazioni straordinarie e/o nell’ambito di operazioni di scambio e/o cessione di partecipazioni, e rappresenta al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) –ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delibera del 20 aprile 2021, assunta dall’Assemblea deglisti di autorizzazione all’e alla disposizione di, ha deliberato di rinnovare ildidi. Il– in conformità con quanto deliberato dall’Assemblea della Società – ha come finalità la costituzione di un magazzinoda impiegare eventualmente come corrispettivo in operstraordinarie e/o nell’ambito di operdi scambio e/o cessione di partecip, e rappresenta al ...

