Serie D, partite truccate in Sicilia: rinvio a giudizio per otto persone, coinvolto il Troina (Di mercoledì 21 aprile 2021) rinvio a giudizio per otto persone con l'accusa di frode sportiva in concorso. E' questa la richiesta avanzata dalla Procura di Enna in seguito all'inchiesta sulle presunte partite truccate del girone I di Serie D in Sicilia nella stagione scorsa. Coinvolta la società del Troina, in provincia di Enna. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha inoltrato gli atti alle società coinvolte e ai tesserati oggetti delle indagini. Tra queste citiamo Acireale, San Tommaso, Gela, Licata, Rotonda, Alcamo e Marsala. Queste le presunte partite truccate: Acireale – Troina conclusa 4-2, disputata il 22 settembre 2019; San Tommaso – Acireale 0-1 del 9 febbraio 2020; Troina – Rotonda di ...

