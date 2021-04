Serie C, Pro Vercelli-Lecco: le ultime e le probabili formazioni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pro Vercelli-Lecco è la gara di recupero della 35a giornata del campionato di Serie C girone A, che si gioca al “Piola” questo pomeriggio dalle 15.00. Entrambe le formazioni sono certe di partecipare ai prossimi playoff, ma vogliono comunque consolidarsi nella posizione più alta possibile. Ecco quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici. Il momento della Pro Vercelli La Pro arriva alla gara di questo pomeriggio, dopo aver battuto il 3 aprile scorso, in trasferta, l’Albinoleffe per 3-1 (Manconi in gol per i padroni di casa, due volte Rolando su rigore e Costantino per la squadra di Modesto). La compagine piemontese, con 61 punti dopo 34 giornate (17 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte), occupa la terza posizione in classifica insieme al Renate (che ha giocato 2 gare in più), a 7 lunghezze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Proè la gara di recupero della 35a giornata del campionato diC girone A, che si gioca al “Piola” questo pomeriggio dalle 15.00. Entrambe lesono certe di partecipare ai prossimi playoff, ma vogliono comunque consolidarsi nella posizione più alta possibile. Ecco quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici. Il momento della ProLa Pro arriva alla gara di questo pomeriggio, dopo aver battuto il 3 aprile scorso, in trasferta, l’Albinoleffe per 3-1 (Manconi in gol per i padroni di casa, due volte Rolando su rigore e Costantino per la squadra di Modesto). La compagine piemontese, con 61 punti dopo 34 giornate (17 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte), occupa la terza posizione in classifica insieme al Renate (che ha giocato 2 gare in più), a 7 lunghezze ...

