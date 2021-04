Serie B | Empoli-Chievo verrà recuperata il 27 aprile alle 16 00

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Arriva la data del recupero diVerona, match in programma a Pasquetta, rinviato a causa del cluster in seno al club toscano per le positività al Covid-19. La Lega B ha comunicato che la gara valevole per la 13a giornata di ritorno del campionato cadetto, si disputerà il giorno 27ore 16. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Empoli-Chievo verrà recuperata martedì 27 aprile alle ore 16: è questa è la disposizione della Lega B per il recupero della 13esima giornata di ritorno, non disputata per il focolaio Covid-19 all'Empoli. Campionato Serie BKT 2020/2021 — 13ª giornata di ritorno Gara Empoli-CHIEVOVERONA Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C. U. LNPB n. 201 del 6 aprile u.s.; visto il C. U. ... La Lega B comunica che la gara tra Empoli e ChievoVerona, valevole per la 13a giornata di ritorno della Serie BKT, si disputerà il giorno 27 aprile alle ore 16. C'è la data per il recupero della partita ...