Serie A, Spezia-Inter: probabili formazioni, pronostico e diretta tv

Uno dei turni infrasettimanali più importanti in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Alberto Picco è Spezia–Inter. La gara può rivelarsi decisiva in chiave scudetto e in chiave salvezza, con le due compagini pronte a darsi battaglia Lo Spezia è una delle grandi sorprese di questo campionato ed è vicinissimo alla salvezza, con 32 punti accumulati fino a questo momento. La squadra di Italiano, uscita sconfitta per 4-1 contro il Bologna, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le grandi in diverse occasioni. Non va dimenticato il successo casalingo per 2-0 sul Milan a febbraio con i gol di Bastoni e Maggiore. L'Inter ha ottenuto un prezioso punto contro il Napoli e punta dritto a consolidare il primo posto con un altro successo. Nove punti di vantaggio sulla seconda sono abbastanza per dare tranquillità e ...

