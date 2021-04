Serie A | Milan-Sassuolo | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La corsa alla Champions League non si ferma e per questo motivodiventa importante per i rossoneri per tenere lontane le rivali e consolidare il secondo posto. In un clima di assoluta incertezza dovuto alla nascita della Super Lega (delle critiche annesse), i rossoneri di Stefano Pioli sono in cerca della terza vittoria consecutiva per consolidare il posto nell’eventuale prossima Champions League. La squadraese viene dal successo contro il Genoa, una partita vinta grazie al sacrificio e alla determinazione del gruppo. Momento positivo anche per il. I neroverdi si presentano al match in salute e in cerca del loro terzo successo consecutivo. Roberto De Zerbi continua a lavorare sul processo di crescita della squadra, caricando l’ambiente a provare ad insidiare le avversarie avanti in ...