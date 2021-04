Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Uno dei match più interessanti di questo turno infrasettimanale di Serie A è Juventus–Parma, in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara. La sfida può risultare decisiva in chiave europea e salvezza, con le due compagini pronte a darsi battaglia. Un momento assai delicato per entrambe le squadre. Il Parma è reduce da una clamorosa rimonta subita alla Sardegna Arena da parte del Cagliari; i ducali conducevano per 3-1, per poi aver visto la squadra di Semplici segnare tre reti e ribaltare il match. La situazione per D’Aversa è quasi compromessa e un successo questa sera potrebbe perlomeno ridare speranza. La Juventus, reduce dalla sfortunata dipartita contro l’Atalanta, deve ottenere i tre punti se vuole conservare un posto per la prossima Champions League. Il Napoli e la Lazio sono assai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Uno dei match più interessanti di questo turno infrasettimanale diA è, in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara. La sfida può risultare decisiva in chiave europea e salvezza, con le due compagini pronte a darsi battaglia. Un momento assai delicato per entrambe le squadre. Ilè reduce da una clamorosa rimonta subita alla Sardegna Arena da parte del Cagliari; i ducali conducevano per 3-1, per poi aver visto la squadra di Semplici segnare tre reti e ribaltare il match. La situazione per D’Aversa è quasi compromessa e un successo questa sera potrebbe perlomeno ridare speranza. La, reduce dalla sfortunata dipartita contro l’Atalanta, deve ottenere i tre punti se vuole conservare un posto per la prossima Champions League. Il Napoli e la Lazio sono assai ...

