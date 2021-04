Serie A, Genoa-Benevento: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Punti pesanti per la salvezza quelli nel match Genoa-Benevento. Entrambe le squadre vogliono allontanarsi dalla zona rossa e riprendersi dal periodo negativo che stanno vivendo. Una salvezza da raggiungere per entrambe le squadre che certamente non vivono il loro miglior momento in questa stagione. La squadra di Davide Ballardini viene da due sconfitte consecutive contro Juventus e Milan (pur non giocando male). Un periodo di flessione dovuto ad una eccessiva fragilità nel reparto arretrato. Stesso discorso vale per i giocatori di Filippo Inzaghi. Anche il Benevento ha ottenuto solo insuccessi nelle ultime giornate. Nonostante l’agonismo e la determinazione dimostrata, la squadra campana non riesce a limitare gli attacchi avversari (5-3 nell’ultimo match contro la Lazio). Entrambi gli allenatore vogliono ritrovare una certa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Punti pesanti per la salvezza quelli nel match. Entrambe le squadre vogliono allontanarsi dalla zona rossa e riprendersi dal periodo negativo che stanno vivendo. Una salvezza da raggiungere per entrambe le squadre che certamente non vivono il loro miglior momento in questa stagione. La squadra di Davide Ballardini viene da due sconfitte consecutive contro Juventus e Milan (pur non giocando male). Un periodo di flessione dovuto ad una eccessiva fragilità nel reparto arretrato. Stesso discorso vale per i giocatori di Filippo Inzaghi. Anche ilha ottenuto solo insuccessi nelle ultime giornate. Nonostante l’agonismo e la determinazione dimostrata, la squadra campana non riesce a limitare gli attacchi avversari (5-3 nell’ultimo match contro la Lazio). Entrambi gli allenatore vogliono ritrovare una certa ...

