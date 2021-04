Serie A | dal successo Juventus al pari Inter | i risultati della serata e la classifica aggiornata

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasurclassa il Parma, un punto per l'contro lo Spezia.Il punto sul mercoledì diA che si è appena concluso, con alcuniinaspettati e parziali che hanno rimesso in discussione i verdetti nelle zone calde. La formazione di Andrea Pirlo super i ducali grazie ai gol dei suoi difensori: la doppietta di Alex Sandro e il gol di De Ligt hanno garantito ai bianconeri tre punti fondamentali per la corsa Champions League, specialmente in vista del match tra Roma e Atalanta. I nerazzurri di Antonio Conte vengono invece fermati dal coraggio dello Spezia di Vincenzo Italiano, che ha messo in difficoltà la compagineista per buona partegara. Complice anche lastorta di Lukaku, i ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - Giacomo #Raspadori è il 1° giocatore a segnare una doppietta da subentrato contro il Milan in Serie A nell'era… - OptaPaolo : 10+16 - A partire dal 2020 solo Henrikh Mkhitaryan (27) ha preso parte a più gol di Hakan #Calhanoglu (26: 10 reti… - TuttoMercatoWeb : Cairo: 'Torino avanti rispettando le regole. Non ha Superleghe da tirare fuori dal cilindro' - MilanPress_it : I risultati della serata di Serie A: Juventus a -1 dal Milan ?? - Mediagol : #SerieA, dal successo #Juventus al pari #Inter: i risultati della serata e la classifica aggiornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie dal

Sport Fanpage

... Bologna in vantaggio al 25': Soriano lancia in campo aperto Barrow, il suo tirolimite è ... A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Bologna: tutte le notizieA: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie ...Guarito BernardeschiCovid, l'unico indisponibile nella Juve è Chiesa, per il un guaio muscolare rimediato contro l'Atalanta. L'inizio è vivace, su entrambi i fronti: se il primo angolo è per il ...L’Inter capolista non va oltre l‘1-1 contro lo Spezia nella 32esima giornata di Serie A: la squadra di Conte risponde al gol di Farias con Perisic, ma non riesce a trovare la rete della vittoria e inc ...La squadra di Conte pareggia in trasferta. Il Crotone perde ancora e vede la Serie B, ko casalingo anche per l'Udinese. 2-2 tra Genoa e Benevento con doppietta di Pandev ...