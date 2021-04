Serie A, Bologna-Torino: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’incontro Bologna-Torino delle ore 20.45 sarà una sfida fondamentale in ottica salvezza, il Torino infatti dopo la vittoria sulla Roma deve ottenere altri punti, così da provare l’allungo sul Cagliari e seguire la Fiorentina (vincente nell’anticipo contro l’Hellas Verona). Il Bologna invece si presenta con la netta vittoria per 4-1 contro lo Spezia e la maggior parte dei giocatori dovrebbero essere confermati. Bologna-Torino tra assenze e ritorni Nella squadra di Mihajlovic il difensore Tomyasu non è ancora disponibile e quindi la linea arretrata dovrebbe essere la medesima del weekend: De Silvestri, Dijks, Danilo, Soumaoro. A centrocampo la doppietta di Svanberg nell’ultima partita gli garantisce il posto, insieme a lui ci dovrebbe essere Schouten. I candidati per la trequarti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’incontrodelle ore 20.45 sarà una sfida fondamentale in ottica salvezza, ilinfatti dopo la vittoria sulla Roma deve ottenere altri punti, così da provare l’allungo sul Cagliari e seguire la Fiorentina (vincente nell’anticipo contro l’Hellas Verona). Ilinvece si presenta con la netta vittoria per 4-1 contro lo Spezia e la maggior parte dei giocatori dovrebbero essere confermati.tra assenze e ritorni Nella squadra di Mihajlovic il difensore Tomyasu non è ancora disponibile e quindi la linea arretrata dovrebbe essere la medesima del weekend: De Silvestri, Dijks, Danilo, Soumaoro. A centrocampo la doppietta di Svanberg nell’ultima partita gli garantisce il posto, insieme a lui ci dovrebbe essere Schouten. I candidati per la trequarti ...

