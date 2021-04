Serena Rossi dedica la ‘Canzone Segreta’ alle vittime Covid, ma è polemica: “Non ci prendete in giro” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl sesto e ultimo appuntamento di “Canzone Segreta”, lo show condotto dall’attrice napoletana Serena Rossi, si è concluso con uno struggente omaggio che l’attrice napoletana ha reso alle vittime del Coronavirus nel nostro Paese. “La cura” di Franco Battiato è la canzone intonata ieri sera dalla conduttrice, immaginando sulla sedia bianca del format di RaiUno proprio chi non c’è più, mentre sul videowall scorrevano lentamente i nomi di tutte le vittime. “Il nostro viaggio di Canzone Segreta sta finendo” ha detto Rossi in chiusura. “È stato un viaggio bellissimo in cui ogni singola persona coinvolta ci ha messo il cuore e ce ne ha messo tanto. La nostra sedia bianca è vuota ma in realtà non è. Su quella sedia voglio immaginare tutte quelle persone che a causa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl sesto e ultimo appuntamento di “Canzone Segreta”, lo show condotto dall’attrice napoletana, si è concluso con uno struggente omaggio che l’attrice napoletana ha resodel Coronavirus nel nostro Paese. “La cura” di Franco Battiato è la canzone intonata ieri sera dalla conduttrice, immaginando sulla sedia bianca del format di RaiUno proprio chi non c’è più, mentre sul videowall scorrevano lentamente i nomi di tutte le. “Il nostro viaggio di Canzone Segreta sta finendo” ha dettoin chiusura. “È stato un viaggio bellissimo in cui ogni singola persona coinvolta ci ha messo il cuore e ce ne ha messo tanto. La nostra sedia bianca è vuota ma in realtà non è. Su quella sedia voglio immaginare tutte quelle persone che a causa ...

Advertising

RaiUno : ? SERENA ROSSI MONDO DOMINAZIONE ? Segui la diretta streaming di #CanzoneSegreta: - Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - anteprima24 : ** Serena Rossi dedica la 'Canzone Segreta' alle vittime Covid, ma è polemica: 'Non ci prendete in giro' **… - M6Azzurro : @RaiUno @serenarossi_com Ogni puntata è stato un momento di evasione dalla realtà.... come essere trasportati in un… - OnlyPopPlease1 : RT @mymovies: Mina Settembre, su IBS il dvd della fortunata serie con Serena Rossi #MinaSettembre @IBS_it #dvd -