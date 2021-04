Serena Autieri, parole commoventi: “Tutto quello che mi hai trasmesso” | La foto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le parole di Serena Autieri sotto questa foto sono davvero commoventi. “Tutto quello che mi hai trasmesso”, a chi si riferisce? Serena Autieri (Getty Images)Attrice e cantante dallo straordinario talento, Serena Autieri vanta una carriera di Tutto rispetto. La sua voce è quella inconfondibile della Principessa Elsa in Frozen- Il regno di ghiaccio, il film d’animazione Disney amato da grandi e piccini. Serena torna sul piccolo schermo con un progetto Tutto nuovo: si tratta di Buongiorno, mamma!, la fiction di Canale 5 in cui recita per la prima volta al fianco di un’altro attore famosissimo, Raoul Bova. Nel cast vi sono nomi di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ledisotto questasono davvero. “che mi hai”, a chi si riferisce?(Getty Images)Attrice e cantante dallo straordinario talento,vanta una carriera dirispetto. La sua voce è quella inconfondibile della Principessa Elsa in Frozen- Il regno di ghiaccio, il film d’animazione Disney amato da grandi e piccini.torna sul piccolo schermo con un progettonuovo: si tratta di Buongiorno, mamma!, la fiction di Canale 5 in cui recita per la prima volta al fianco di un’altro attore famosissimo, Raoul Bova. Nel cast vi sono nomi di ...

Advertising

AleC0d1c3F1sc4l : @asiasinasce Veramente? Woooow ?? io ero rimasta alla serata dei Campioni, i migliori di tutti gli anni, infatti c'era sempre Serena Autieri - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: La meravigliosa Serena Autieri vi aspetta da mercoledì 21 aprile in prima serata su #Canale5 con... #BuongiornoMamma ? @… - infoitcultura : Serena Autieri di nuovo mamma? - fanIfanit : RT @CinguettaTV: - 2?? a #BuongiornoMamma Una produzione #LuxVide per #FictionMediaset. Raul Bova, Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri i… - shavitjager : Bellissima Ma scusa la versione di Serena Autieri is for boys quella di Giuliano is for Men -