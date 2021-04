Sensi | «Abbiamo pensato solo al campionato | non alla Super League»

Advertising

SpazioInter : Sensi: 'Non pensiamo alla Super League, abbiamo un obiettivo e siamo focalizzati su quello' -… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Sensi a InterTV: 'Lo Spezia gioca bene, ma noi abbiamo un obiettivo troppo importante' - FcInterNewsit : Sensi a InterTV: 'Lo Spezia gioca bene, ma noi abbiamo un obiettivo troppo importante' - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Sensi a Sky: 'Abbiamo un obiettivo, il nostro unico pensiero è andato allo Spezia' - FcInterNewsit : Sensi a Sky: 'Abbiamo un obiettivo, il nostro unico pensiero è andato allo Spezia' -

Ultime Notizie dalla rete : Sensi Abbiamo

Calcio News 24

... Stefano, ha spostato l'attenzione dal discorso Superlega: 'Il nostro unico pensiero è andato al campionato,un obiettivo da raggiungere e il nostro pensiero, ripeto, è andato allo ...Per esempio, per quel che riguarda le scuole,chiesto di evitare, come è successo nel ... aidegli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ...Ai microfoni di Inter TV, nel pre-partita di La Spezia ha parlato Stefano Sensi. Le sue dichiarazioni: "Mi aspetto una gara tosta, ma abbiamo un obiettivo molto importante davanti. Lo Spezia una squad ...In vista dai playoff, sintetizziamo tutto ciò che accade in questo topic, che sarà aperto dal regolamento. Man mano che i playoff andranno avanti, i mods possono mettere mani al ...