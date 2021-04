Sei Nazioni donne, il Covid inverte la sede di Italia - Irlanda: si gioca a Dublino (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cambia la sede della finale per il terzo posto del Sei Nazioni femminile di rugby fra Italia e Irlanda, sabato 24 aprile alle ore 13. Non sarà più lo stadio "Lanfranchi" di Parma, ma il Donnybrook "... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Cambia ladella finale per il terzo posto del Seifemminile di rugby fra, sabato 24 aprile alle ore 13. Non sarà più lo stadio "Lanfranchi" di Parma, ma il Donnybrook "...

Eurosport_IT : Grande ITALIA in terra scozzese! Le nostre ragazze vincono 41-20 nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di… - Gazzetta_it : #Rugby, Sei Nazioni donne: niente #Parma. #Italia-#Irlanda si gioca a #Dublino per il #coronavirus #Covid - Rugbymeet : Il match era stato messo in discussione per motivazioni legate al covid, ma possiamo dire che si giocherà. Le Azzur… - Maracanasport : RT @Federugby: ?? #Italdonne #FIR acconsente all'inversione di campo per la sfida con l'Irlanda che vale il terzo posto nel @Womens6Nations… - gortoshay : RT @Federugby: ?? #Italdonne #FIR acconsente all'inversione di campo per la sfida con l'Irlanda che vale il terzo posto nel @Womens6Nations… -