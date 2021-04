“Scusate, ma l’ha fatto davvero?”. I soliti ignoti, tutti contro Roberto Farnesi: “Ma sai come si gioca?”. Amadeus senza parole (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ogni sera ne succede una ai soliti ignoti. Ospite-detective del giorno è Roberto Farnesi, volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. Anche stavolta si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine di Roberto Farnesi parte in maniera insolita. L’attore chiede l’indizio al primo ignoto vestito da barista, che era ovviamente colui che fa cappuccini. Ma non è finita qua, perché il volto del Paradiso delle Signore si dimostra molto prudente e usa tutti gli indizi e il domandone con i primi ignoti. Anche per Morgana, la storica imitatrice-bambina del Bagaglino e oggi autrice e interprete del brano Il Pulcino Pio. Quasi istantanei i commenti degli “ignotisti” su Twitter: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ogni sera ne succede una ai. Ospite-detective del giorno è, volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. Anche stavolta siper devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine diparte in maniera insolita. L’attore chiede l’indizio al primo ignoto vestito da barista, che era ovviamente colui che fa cappuccini. Ma non è finita qua, perché il volto del Paradiso delle Signore si dimostra molto prudente e usagli indizi e il domandone con i primi. Anche per Morgana, la storica imitatrice-bambina del Bagaglino e oggi autrice e interprete del brano Il Pulcino Pio. Quasi istantanei i commenti degli “sti” su Twitter: ...

Advertising

ginospadino : @salvinimi @Spicci3 Scusate se insisto,ma dove sta l'intervista? Mi potete mandare il link, grazie Scusatemi ma son… - bellinandrea1 : Ma porca Madonna sto tweet ha più di mille like, scusate ma come ragionate? Quale sarebbe l'alternativa? Non muover… - Linsunflower_ : Scusate ma io sono su di una nuvoletta sognante e non credo scenderò di qui tanto facilmente, l’ascolto da quando l… - skaairipa : RT @LadyStrong_: l’ennesima dimostrazione che Raffaele è tra i migliori di quest’edizione, e scusate se mi permetto, ma se dite ancora che… - AliceKsoo : Ho appena guardato video random di Am!ci e ???? La metà fanno schifo??? Scusate ma a che livelli sono scesi rispett… -

Ultime Notizie dalla rete : Scusate l’ha Ristoratori in A1, Naccari (TNI): "Scusate per i disagi, ma la vostra è una donazione" gonews