Scontri No-Covid al Circo Massimo. In nove nel mirino della Procura. Obbligo di firma per chi fomentò la guerriglia a giugno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si è svolta con tecniche di guerriglia tipiche del tifo organizzato la manifestazione contro le misure anti Covid, tenuta il 6 giugno 2020 al Circo Massimo. A metterlo nero su bianco è il gip di Roma, Ezio Damizia, nel decreto con cui ha disposto 9 obblighi di firma nei confronti di altrettanti indagati per gli Scontri tra manifestanti che prima hanno attaccato i giornalisti presenti e dopo gli agenti di polizia. "Un gruppo di circa 200 persone", si legge nell'atto, "dopo aver spintonato e lanciato bottiglie di vetro contro i reporter, ha indirizzato l'azione violenta nei confronti delle forze dell'ordine presenti in via dei Cerchi facendole oggetto del lancio di numerosi petardi, fumogeni e corpi contundenti, secondo tecniche di guerriglia 'da ...

