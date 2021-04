Scacchi, Torneo dei Candidati 2021: il big match del 10° turno è Vachier-Lagrave-Giri. Incroci pericolosi per Caruana e Nepomniachtchi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una classifica diventata combattuta in maniera spettacolare fa da preludio al decimo e quintultimo turno di un Torneo dei Candidati che in soli due giorni dalla ripresa ha già mostrato quello che potrà diventare, fino alla fine, e sempre con quello spettro chiamato spareggi dietro l’angolo pronto a materializzarsi se le circostanze dovessero permetterlo. L’incontro di maggiore presa è senz’altro quello tra il francese Maxime Vachier-Lagrave e l’olandese Anish Giri. Il discorso è presto fatto: in base a ciò che accadrà altrove, una patta potrebbe anche scontentare tutti e due, mentre una vittoria potrebbe davvero significare l’inizio di qualcos’altro per chi la trova. A tempo normale l’equilibrio tra i due è veramente impressionante, con ben oltre 20 patte su più di 30 partite giocate, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una classifica diventata combattuta in maniera spettacolare fa da preludio al decimo e quintultimodi undeiche in soli due giorni dalla ripresa ha già mostrato quello che potrà diventare, fino alla fine, e sempre con quello spettro chiamato spareggi dietro l’angolo pronto a materializzarsi se le circostanze dovessero permetterlo. L’incontro di maggiore presa è senz’altro quello tra il francese Maximee l’olandese Anish. Il discorso è presto fatto: in base a ciò che accadrà altrove, una patta potrebbe anche scontentare tutti e due, mentre una vittoria potrebbe davvero significare l’inizio di qualcos’altro per chi la trova. A tempo normale l’equilibrio tra i due è veramente impressionante, con ben oltre 20 patte su più di 30 partite giocate, ...

