Savicevic: «Super League? Florentino Perez dice cose sbagliate» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan, ha espresso la sua opinione in merito alla turbolenta questione riguardante la Super League Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan, ha detto la sua in merito alla turbolenta questione riguardante la Super League. Le sue parole ai microfoni di Eurosport. «Ho letto un articolo su Florentino Perez, diceva: “Più soldi per noi e più soldi per gli altri”. Io penso che sia una cosa sbagliata, perché vedendo quanto sono in debito le società, per esempio il Milan che non è tanto, penso 100, 120 milioni, però vedendo le altre società 600,800, 900. Ma cosa hanno fatto? Perché avete pagato giocatori così così 50, 60, 100 milioni, per cosa? Adesso volete tenere tutti i soldi per voi? Non per il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dejan, ex calciatore del Milan, ha espresso la sua opinione in merito alla turbolenta questione riguardante laDejan, ex calciatore del Milan, ha detto la sua in merito alla turbolenta questione riguardante la. Le sue parole ai microfoni di Eurosport. «Ho letto un articolo suva: “Più soldi per noi e più soldi per gli altri”. Io penso che sia una cosa sbagliata, perché vedendo quanto sono in debito le società, per esempio il Milan che non è tanto, penso 100, 120 milioni, però vedendo le altre società 600,800, 900. Ma cosa hanno fatto? Perché avete pagato giocatori così così 50, 60, 100 milioni, per cosa? Adesso volete tenere tutti i soldi per voi? Non per il ...

Advertising

LUZrossonero : Lo sta dicendo anche il GENIO Più di così....... #SuperLeagueOut - milansette : Super League, Savicevic: 'Vedendo quanto sono in debito le società i soldi sarebbero stati per loro e non per il ca… - sportli26181512 : Super League, Savicevic: 'Vedendo quanto sono in debito le società i soldi sarebbero stati per loro e non per il ca… -